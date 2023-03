Le parole di Nacho Fernandez, difensore del Real Madrid e della nazionale spagnola, su Erling Haaland del Manchester City

Nacho Fernandez ha parlato in conferenza stampa con la nazionale spagnola di un possibile trasferimento di Haaland al Real Madrid.

PAROLE – «Ovviamente mi piacerebbe giocare con lui. È un giocatore di livello altissimo, di classe mondiale. Sarebbe qualcosa di incredibile. Per noi difensori è un bene per noi che non ci sia contro la Spagna, anche se è bello affrontare i migliori».

