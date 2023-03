Maxime Lopez, centrocampista del Sassuolo, ha parlato della sua esperienza al Marsiglia prima di approdare in Serie A

Maxime Lopez, centrocampista del Sassuolo, ha parlato a ‘Le Club des 5’ su Youtube.

PAROLE – «Sinceramente non ho rimpianti. Ho momenti di nostalgia: ripenso al mio primo anno all’OM, quando avevo 18 anni. Andava tutto bene in quel momento, mi dicevano che c’era l’interesse del Barça. Ci sono stati momenti difficili ma il primo è stato l’unico anno a Marsiglia in cui mi sono sentito protetto. Poi mi hanno ucciso».

L'articolo Sassuolo, la rivelazione di Maxime Lopez: «Al Marsiglia mi hanno ucciso» proviene da Calcio News 24.

