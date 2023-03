Non si sarà mai d’accordo sulle interpretazioni delle vittorie e quella della Nazionale all’Europeo del 2021 ha ricevuto diverse letture

Non si sarà mai d’accordo sulle interpretazioni delle vittorie e anche quella della Nazionale all’Europeo del 2021 in Inghilterra ha ricevuto diverse letture. Vi è chi vi ha visto un’apoteosi di una mentalità offensiva, considerata nuova e coraggiosa, che ha permesso di costruire passo dopo passo una cavalcata conclusasi col trionfo finale. Altri, invece, considerano quel successo una somma di circostanze maturate di gara in gara.

Detto in altri termini, si è vinto ma poteva anche non necessariamente finire così, siamo stati bravi a volgere gli episodi a nostro favore, sul puro piano del gioco non avremmo dovuto noi alzare la coppa, Infine, c’è chi considera la difesa «la forza travolgente dell’Italia di Wembley», «il seme di quella strepitosa vittoria». É quanto sostiene ad esempio Franco Ordine oggi su Il Giornale, aggiungendo: «Diciamolo chiaramente perché se vuoi bene alla Nazionale non puoi raccontare favole: la difesa fu lo scrigno inviolabile di Mancini e Vialli durante l’europeo del 2021. Donnarumma parò il rigore indispensabile, ma prima di lui Bonucci e Chiellini imbullonarono il reparto così da lasciare agli inglesi solo il primo varco a sinistra sfruttato da Shaw e nient’altro».

Ognuna delle 3 posizioni non necessariamente va considerata antitetica, si può cercare una sintesi, una conciliazione o una convivenza. Vi proponiamo un semplice ripasso dei numeri, ricordando quanto concedemmo agli avversari lungo il cammino per arrivare alla vittoria. Anche il dato dei tiri in porta può significare poco o non abbastanza – si può vincere anche concludendo meno degli altri – ma qualcosa sulle caratteristiche identitarie della squadra riesce a rivelare: produzione in attacco e capacità di resistenza dietro. Il girone fu esplosivo. Il resto anche, con una sola eccezione dove patimmo molto: la semifinale.

Turchia-Italia 0-3. Tiri: 3-24

Italia-Svizzera 3-0. Tiri: 13-6

Italia-Galles 1-0. Tiri 23-3

Italia-Austria 2-1 dts. Tiri: 27-16

Belgio-Italia 1-2. Tiri: 10-14

Italia-Spagna 5-3 rig. Tiri: 7-16

Italia-Inghilterra 4-3 rig. Tiri: 20-6

L’articolo STATS – L’Italia vinse l’Europeo grazie alla difesa. O no? proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG