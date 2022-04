Il centrocampista dell’Anversa Radja Nainggolan rivela alcuni aneddoti della sua carriera in Italia.

La Gazzetta dello Sport ha intervistato l’ex centrocampista di Cagliari, Inter e Roma Radja Nainggolan; non mancano i retroscena. “Una volta Spalletti mi ha dato una bottigliata in testa. Avevo giocato un primo tempo da schifo contro il Toro. Eravamo tutti lì a guardarci le scarpe senza dire niente, con la testa china, poi lui arriva da me e… ‘stuck’. “Svegliati un po’”, mi disse, tirandomi l’acqua. E giù a ridere. […] Tra un mese compirò 34 anni, ma sto ancora alla grande“.

“La Roma è stata la donna della mia vita, e quando finisce un amore così grande non sai se il successivo sarà mai come il precedente. La storia tra me e i giallorossi è finita in modo doloroso, a Milano non ho mai avuto la stessa ‘fiamma’ che mi accendeva nella Capitale. Le dico questa: tempo fa io e Simone Inzaghi ci siamo ritrovati in aereo per andare in vacanza alle Maldive. Siamo stati 6 ore a parlare di calcio, abbiamo anche amici romani in comune. In estate mi ha chiesto di restare all’Inter, ma sono tornato in Belgio. Ormai ero fuori dai piani della società“.

