Nainggolan sulla corsa scudetto: «L’Inter era ed è sulla carta la più forte». Le parole del centrocampista belga

Radja Nainggolan sulla pagina Instagram parlamoderoma2.0 ha parlato della corsa scudetto:



«L’Inter era ed è sulla carta la più forte. La Lazio lo scorso anno è arrivata seconda ma per me la Roma non ha nessun giocatore inferiore rispetto a loro come singoli. La Juve è senza coppe, il Milan come farà quest’anno? Bisogna vedere i titolari come andranno in queste due squadre».

