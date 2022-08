Anguissa, centrocampista del Napoli, ha parlato delle ambizioni e degli obiettivi degli azzurri ai microfoni de Il Mattino

Anguissa, centrocampista del Napoli, ha parlato delle ambizioni e degli obiettivi degli azzurri ai microfoni de Il Mattino. Le sue dichiarazioni:

SCUDETTO – «Questo Napoli è pronto a lottare in ogni partita per puntare al vertice. Possiamo provare a vincere qualcosa di importante. Vogliamo arrivare più avanti possibile in ogni competizione».

