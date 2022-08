Il Monza si prepara ad esordire in Serie A per la prima volta nella sua storia ed il tecnico Giovanni Stroppa scherza dicendo di non essere sereno.

Giovanni Stroppa in conferenza stampa ha presenta il match che vede il suo Monza contrapposto al Torino di Juric. “Sensazioni? La serenità per l’esordio non c’è. Battute a parte, è bellissimo pensare al percorso fatto che ci ha portato fin dove siamo. Cercheremo di mandare in campo la miglior prestazione possibile, cercando di fare al meglio delle nostre possibilità. Sarà una partita difficile, vedremo se i granata avranno a disposizione i loro acquisti. Juric mi piace, lo stimo molto e fa lavorare bene le sue squadre. Sarà una partita fisica“.

“L’atteggiamento non dovrebbe cambiare rispetto allo scorso campionato, nonostante le avversità della Serie A che sono fisiche e tecniche. Noi cercheremo di portare in campo le nostre idee e le nostre caratteristiche in considerazione degli avversari. Mi piace il mercato che sta facendo la società, siamo leggermente in ritardo ma mi piace quello che stiamo facendo. Sono contento di Pablo Marí e Petagna, vengono a dare quell’esperienza e quella fisicità che serviva. Icardi? Su quelli che dovranno arrivare non penso debba parlare io“.

