Le parole di Fabio Cannavaro sul Napoli: «Qualcuno lo sta ancora sottovalutando, ma io vedo una squadra forte in tutti i reparti»

Fabio Cannavaro, allenatore del Benevento, ha parlato a Sky Sport del Napoli, capolista in Serie A con otto punti di vantaggio sulle inseguitrici. Di seguito le sue parole.

«In questo momento è una delle squadre più forti d’Europa e qualcuno lo sta sottovalutando, perchè pensa che le squadre di Spalletti poi crollano, o perchè c’è la sosta. Io invece vedo grande concretezza. Vedo una squadra forte i tutti i reparti, che sa farti del male in qualsiasi momento e non son convinto che possa crollare da un momento all’altro. Spalletti li conosce già da un paio d’anni ormai, i nuovi hanno portato quella freschezza di cui aveva bisogno. Ci sono tutte le componenti per fare quello che stanno facendo. Otto punti sono tanti, il problema non c’è l’ha il Napoli, ma chi sta dietro».

