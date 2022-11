Al Bentegodi, il match valido per la 14ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Verona e Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Al Bentegodi, Verona e Juve si affrontano nel match valido per la 14ª giornata della Serie A 2022/23.

Verona Juve 0-0 MOVIOLA

1′ Fischio d’inizio – Cominciata Verona Juve.

2′ Occasione Hongla – Sbaglia il passaggio Kostic e il Verona riparte. Lasagna allarga per Hongla, che vince il contrasto con Kostic e cross al centro. Respinge in angolo la difesa.

3′ Tiro Sulemana – Pallone respinto da Danilo, Sulemana calcia di collo esterno dal limite sfiorando il palo.

7′ Salva Cuadrado – Terracciano salta secco Kostic, cross sul secondo palo per Djuric ben anticipato da Cuadrado.

10′ Occasione Juve – Lancio lungo di Locatelli per Milik che, in fuorigioco, si disinteressa del pallone. Subentra Rabiot che la mette a rimorchio per Fagioli ma non c’è precisione.

16′ Tiro Lasagna – Cuadrado sbaglia in uscita per Fagioli, riparte il Verona. Pallone a destra per Lasagna che sterza e calcia di sinistro: blocca in presa Perin.

17′ Occasione Verona – Ripartono i padroni di casa. Kallon scappa via a sinistra, crossa profondo per Lasagna che fa da sponda al centro per Djuric. L’attaccante anticipato in extremis dal grande salvataggio di Danilo.

21′ Tiro Milik – Lancio millimetrico dalla difesa di Bonucci a pescare il movimento di Milik alle spalle della difesa. Controllo e sinistro, para Montipò.

Migliore in campo: a fine primo tempo PAGELLE

Verona Juve 0-0: tabellino e marcatori

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Terracciano, Hongla, Sulemana, Doig; Kallon, Lasagna; Djuric. All. Bocchetti. A disp. Chiesa, Berardi, Perilli, Veloso, Verdi, Lazovic, Henry, Ilic, Gunter, Praszelik, Depaoli, Cabal, Tameze

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Kean. All. Allegri. A disp. Szczesny, Pinsoglio, Alex Sandro, Gatti, Rugani, Miretti, Paredes, Di Maria, Soulé.

ARBITRO: Di Bello di Brindisi

AMMONITO: 5′ Bonucci

L’articolo Verona Juve 0-0 LIVE: Milik murato da Montipò proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG