De Laurentiis, presidente del Napoli, parla durante l’evento dei 130 anni del Il Mattino. Tuona subito sulla Conference League: “La Champions ha una sua importanza, l’Europa League molto ma molto meno e consuma molte energie, la Conference League è inesistente. Perché si fanno tutti questi tornei? Perché come votazione ogni nazione vale un voto, quindi più accontento tutti e più sono rieleggibile. Noi siamo i pulcinella di questi signori“.

Parla anche dei problemi del calcio italiano: “Perché i ragazzi da 8 a 18 anni stanno abbandonando la visione del calcio? Perché chi comanda è vecchio e non li conosce. Chi fa il capo di questo o di quell’altro non ha il tempo di frequentare i propri figli. Per me è facilissimo, perché essendo produttore di prodotti audiovisivi è un costante studio. Bisogna capire che questa partita di calcio è diventata per i ragazzini, che sento parlare, una rottura di palle che non finisce mai“. Conclude così.

