Edoardo De Laurentiis, vice presidente del Napoli, ha parlato dei possibili nuovi acquisti del club partenopeo

Edoardo De Laurentiis, ai microfoni di Teletica, ha fatto il punto sul mercato del Napoli.

LE PAROLE – «Il mondo sa che Keylor è un portiere molto forte che ha vinto molti campionati. Noi stiamo parlando con molti club come Chelsea, Manchester, Real Madrid, Barcellona perché ci sono giocatori che piacciono al Napoli e stiamo andando a vedere, il mercato è aperto fino a settembre. Per ora abbiamo Meret e Sirigu, per ora sono loro, poi vedremo. È normale che il Napoli debba completare la squadra e dobbiamo cercare un attaccante e un portiere».

