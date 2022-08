Queste le parole di Edy Reja ai microfoni di TMW, il ct dell’Albania parla così del Milan e di Stefano Pioli.

Ecco le parole di Edy Reja in una intervista a TMW, queste le parole del commissario tecnico dell’Albania sul Milan: “Il Napoli mi auguro possa far bene come lo scorso anno anche se sono andati via calciatori importanti. Ma lavorano per portare qualche giocatore e per rendere la squadra competitiva. Mi piace il Milan, ragiona anche molto sugli acquisti. Sono tutti elementi funzionali al progetto di Pioli“.

Milanello

Rambaudi a CT calciotoday.it parla così del mercato dei rossoneri: “Per me quella che si è mossa meglio per il lavoro fatto l’anno scorso, dico ancora il Milan per il contesto perché è cresciuto ancora in qualità tecniche, principi di gioco e lavoro dell’allenatore che, anche grazie a questo, ha vinto il campionato.“

Conclude: “La società e il tecnico sono intervenuti lì, dove c’erano delle carenze, dietro ci sono certezze come Tomori e Kalulu, in più ritroverà Kjaer, poi ci sono Origi e De Ketelaere che ha qualità. Non ho dubbi è il Milan la squadra da battere.“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG