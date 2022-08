Gli azzurri devono prendere una decisione sul centrocampista spagnolo che ha il contratto in scadenza a breve.

Il Napoli continua con la politica di abbattimento del monte ingaggi iniziata con gli addii di David Ospina, Faouzi Ghoulam, Lorenzo Insigne, Dries Mertens e Kalidou Koulibaly.

IM_Lorenzo_Insigne_Napoli (1)

Infatti, come riporta Sky Sport, è andato male l’incontro avvenuto tra la dirigenza e l’entourage di Fabian Ruiz: l’emittente satellitare non parla di cifre ma è probabile che la proposta degli azzurri sia stata al ribasso rispetto all’ingaggio attualmente percepito. C’è il serio rischio di perdere il centrocampista a zero perché al momento offerte non ne arrivano: Carlo Ancelotti è notoriamente un suo estimatore ma il Real Madrid lo vorrebbe acquistare gratis a partire da giugno 2023.

