Il club granata ha dato una decisa accelerata al proprio mercato in entrata finora piuttosto bloccato.

Aleksej Miranchuk dell’Atalanta è molto vicino a trasferirsi al Torino: secondo Sky Sport le due società sarebbero molto vicine ad accordarsi per un prestito con diritto di riscatto ad una cifra vicina ai 12 milioni di euro.

IM_Ivan_Juric

Il trequartista non ha vissuto un’esperienza felice a Bergamo e spera di rilanciarsi in Piemonte; nei granata rispetto alla passata stagione in quella zona di campo è andato via Josip Brekalo. Il russo fu comprato dalla Dea dalla Lokomotiv Mosca per 14,5 milioni di euro ma in due stagioni è stato impegnato a singhiozzo: il suo bottino indica 56 presenze e 9 reti in tutte le competizioni.

