L’ex primavera dell’Inter, Samuele Mulattieri parla così come nuovo giocatore del Frosinone, ripensa ai nerazzurri.

Queste le parole del talentuoso ex primavera dell’Inter, Samuele Mulattieri che si è presentato così come nuovo giocatore del Frosinone: “Ci penso, ma penso di più a far bene ora. Anche se l’Inter è la mia squadra del cuore. Pinamonti? Non ho avuto modo di parlargli perché avevo dei giorni liberi ed ero a casa, non ero in ritiro con l’Inter. Ci prenderemo grandi soddisfazioni. Sono pronto e carico per dimostrare il mio valore“

Il coordinatore delle giovanili dell’Italia, Maurizio Viscidi, parla alla Gazzetta dello Sport di Casadei: “Il Chelsea farebbe un grande investimento quindi crede del ragazzo, come l’Ajax con Lucca o a suo tempo il Psg con Verratti. Io sono contento quando un nostro giovane è richiesto all’estero. Del G7 del calcio europeo, siamo il movimento che ha il minor numero di Under 21 all’estero. È un primo passo verso una europeizzazione dei vivai italiani. Questi giocatori torneranno migliori.“

