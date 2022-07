Queste le parole di Fulvio Collovati ex giocatore dei nerazzurri che ha parlato a Fcinter1908.it dell’Inter e del mercato.

Ecco le parole di Fulvio Collovati ex calciatore dell’Inter che ha parlato della squadra nerazzurra in esclusiva su Fcinter1908.it, ecco le parole: “Questo è un calcio nel quale l’importanza di un difensore di livello internazionale è quasi dico pari ad un attaccante da 20-25 gol. Ce ne sono pochissimi, l’Inter perderebbe tanto sicuramente.”

Milan Skriniar

Aggiunge: “Condivido la delusione dei tifosi dell’Inter. Si parlava già da mesi dell’addio di Skriniar e l’Inter doveva andare prima su Bremer. Dybala non me lo sarei lasciato sfuggire, ma quando ti trovi ad operare in un certo modo è normale per la dirigenza avere difficoltà di questo tipo.”

Conclude: “L’Inter ha già lottato per lo scudetto, avrà il dovere di farlo ancora con il Milan che vuole ripetersi e con la Juventus che vuole tornare a primeggiare dopo questo mercato.“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG