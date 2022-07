Queste le parole di Mauro Meluso, l’ex ds dello Spezia si è espresso così sulla Serie A a TMW parlando anche del Milan.

L’ex ds dello Spezia, Mauro Meluso parla a TMW della nuova Serie A e quindi anche del Milan, ecco le parole: “L’arrivo di Di Maria e il ritorno di Pogba seppure con qualche problema fisico, si parla di Firmino e sarebbe un grandissimo acquisto. Se dovesse arrivare De Ketelaere al Milan accrescerebbe lo spettacolo. Il Napoli con Kim ha fatto un grande acquisto, ha forza e una velocità impensabile: ha stravolto le leggi fisiche, con quella struttura non si può essere cosi. Lui lo è.“

Milanello

L’ex rossonero, Josè Mauri parla a gianlucadimarzio.com: “L’idea è tornare in Europa, meglio se in Italia perché è un campionato che conosco e dove sono cresciuto. Ho parlato con un paio di club tempo fa, ma non sapevano ancora quale categoria avrebbero fatto quest’anno. Serie B? Io prima di tutto voglio tornare ad essere calciatore e sono molto motivato. Mi sento pronto. La Serie B sarebbe un’esperienza da vivere, poi ci sono grandi squadre quest’anno.“

