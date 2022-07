Queste le parole di Riccardo Trevisani giornalista che ha parlato a Mediaset del Milan e del suo nuovo acquisto.

Parla ai microfoni di Mediaset, Riccardo Trevisani che discute del nuovo acquisto del Milan: “De Ketelaere qui non lo conosciamo tanto bene, ma è un fenomeno. E’ un giocatore che il Milan lo sposta in avanti e anche di parecchio, quindi anche il Milan mette un tassello importante. Credo serva un centrocampista, ma nel complesso stiamo per assistere ad un altro campionato bellissimo ed equilibratissimo.“

Charles De Ketelaere

Il vice direttore della Gazzetta dello Sport, Andrea Di Caro parla così ai microfoni di TMW Radio: “Dopo un lunghissimo tira e molla è arrivato De Katelaere, un giocatore di talento e di prospettiva. Il Milan ha una struttura di squadra di giovani di talento che garantiscono al Milan un futuro. È una squadra che si è rafforzata ma con il budget che resta dovrà arricchire la rosa.“

