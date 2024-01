All’Al-Awwal Park Stadium andrà in scena la sfida di Supercoppa tra Napoli e Fiorentina: ecco le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

All’Al-Awwal Park Stadium di Riyad andrà in scena la prima semifinale di Supercoppa tra Napoli e Fiorentina. Gli azzurri vogliono dare continuità alla vittoria contro la Salernitana, i viola per provare a raggiungere un’altra finale dopo quelle di Coppa Italia e di Conference della passata stagione. La vincente affronterà una tra Inter o Lazio.

Le probabili formazioni di Napoli-Fiorentina

Walter Mazzarri dovrà fare a meno di Meret (infortunato) e Anguissa-Osimhen (impegnati in Coppa d’Africa) al loro posto conferma per Gollini tra i pali e possibile utilizzo di Raspadori. Dovrebbe giocare dall’inizio anche Zielinski. Dall’altra parte Italiano punterà sulla formazione che ha iniziato contro l’Udinese: staffetta tra Beltran-Nzola. Nico Gonzalez convocato ma difficilmente verrà rischiato.

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Mazzarri

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Arthur, Mandragora; Ikoné, Bonaventura, Brekalo; Beltran. All. Italiano

Napoli-Fiorentina Supercoppa: l’orario e dove vederla

La semifinale della Supercoppa Italiana sarà trasmessa in diretta in chiaro su Italia 1 a partire dalle 20 (ora italiana). La visione della partita sarà gratuita e sarà possibile seguirla anche sull’App dedicata e scaricabile per Pc, Smartphone e Tablet.

