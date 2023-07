Il tecnico del Napoli Rudi Garcia si presenta in conferenza stampa e dichiara gli obiettivi dei partenopei

Prime parole di Rudi Garcia da allenatore del Napoli. Il tecnico lancia la sfida all’Inter e alle rivali:

«Il Napoli ha vinto il terzo scudetto 33 anni dopo il secondo. Io ho vinto nel 2011 lo Scudetto e la Coppa di Francia dopo 52 anni uno e 55 l’altro, al Lille, quindi so che vincere in queste condizioni è meraviglioso. Siamo campioni d’Italia, dobbiamo farlo vedere in campo. Devo lavorare già da subito sulla testa dei giocatori per mantenere il livello avuto l’anno scorso, un livello alto. Io so che rendimento possono avere, l’anno scorso hanno alzato l’asticella e quindi mi aspetto che l’asticella resti là».

OBIETTIVI – «Il Napoli deve giocare la Champions, questo è sicuro. Il Napoli deve essere tutti gli anni nei primi quattro in campionato. E poi c’è la Champions in cui mi sembra che l’anno scorso è stato raggiunto il record storico del club coi quarti di finale, quindi anche questo è difficile da eguagliare e superare. So cosa vuol dire, ho fatto le semifinali con il Lione. Il Manchester City ha vinto la Champions League per la prima volta dopo 15 anni di una proprietà con forti mezzi e da 7 col miglior allenatore al mondo, Guardiola. Questo per dire che è difficile, ma io gioco sempre per vincere».

