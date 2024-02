Al Maradona andrà in scena la sfida di Serie A tra Napoli e Genoa: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

Al Maradona andrà in scena la sfida di Serie A tra Napoli e Genoa. Gli azzurri sono reduci da una sconfitta pesante contro il Milan che ha allontanato la formazione di Mazzarri dalla lotta per il quarto posto. Contro i rossoblù è una gara fondamentale per non perdere ancora terreno, ma contro ci sarà una squadra come quella di Gilardino reduce da un ottimo momento di forma, nonostante l’ultima sconfitta contro l’Atalanta. Andiamo a vedere le ultimissime dai campi con le probabili formazioni e dove vedere il match.

Le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Mazzarri

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Messias; Gudmundsson, Retegui. All. Gilardino

Napoli-Genoa: orario e dove vederla

Napoli-Genoa gara delle ore 15 del sabato, proseguirà con la venticinquesima giornata della Serie A, la sesta del girone di ritorno. Al Maradona sarà trasmessa in diretta tv. Visibile su Dazn e in streaming sulle rispettive App scaricabili su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. Non sarà possibile seguire l’evento gratis, ma solo con la sottoscrizione di un abbonamento.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG