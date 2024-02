Walter Mazzarri si gioca tutto nelle prossime gare per portare avanti gli obiettivi prefissati: Genoa e Barcellona gare spartiacque della stagione

Walter Mazzarri si gioca tutto nelle prossime gare per portare avanti gli obiettivi prefissati: Genoa e Barcellona gare spartiacque della stagione.

Il Napoli necessariamente fare punti per non perdere il treno dell’Europa in campionato e poi contro i blaugrana per portare avanti la corsa in Champions. Con dei risultati negativi la stagione potrebbe essere compromessa.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG