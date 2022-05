Domani pomeriggio c’è Napoli-Genoa, match valido per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A.

A Napoli c’è delusione per non far parte della lotta Scudetto, per di più domenica sarà l’ultima gara al Maradona per Lorenzo Insigne che saluterà prima di volare in Canada; è attesa una grande festa d’addio. Il Genoa conserva qualche speranza di salvezza dopo la vittoria ottenuta contro la Juventus; ecco le probabili formazioni.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens, L. Insigne; Osimhen. Allenatore: Spalletti. A disposizione: Meret, Marfella, Juan Jesus, Zanoli, Ghoulam, Demme, Lobotka, Zielinski, Elmas, Politano, Ounas, Petagna. Indisponibili: -. Squalificati: -.

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Freundrup, Ostigard, Bani, Vasquez; Galdames, Badelj; Ekuban, Amiri, Portanova; Destro. Allenatore: Blessin. A disposizione: Semper, Vodisek, Criscito, Masiello, Ghiglione, Melegoni, Calafiori, Hernani, Hefti,

Rovella, Gudmundsson, Yeboah. Indisponibili: Czyborra, Maksimovic, Piccoli, Sturaro, Vanheusden. Squalificati: -.

