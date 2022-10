Le parole di Giuntoli a Sky: «Abbiamo scout molto bravi, efficienti e l’intesa completa con Luciano per il mercato»

Il ds del Napoli, Cristiano Giuntoli ha parlato a Sky prima del calcio d’inizio della sfida del Napoli contro i Rangers. Di seguito le sue parole.

MERCATO – «Abbiamo scout molto bravi, efficienti. Facciamo scouting tutto l’anno, ci siamo preparati per tempo e abbiamo concordato tutto con Luciano. Siamo andati in coro, come si usa dire. Quando c’è il quotidiano, il confronto, non c’è bisogno di fare liste. Avevamo già in testa le nostre idee e non ci sono stati problemi».

RASPADORI PARTE ESTERNO – «Magari la posizione di partenza è quella, poi in fase di sviluppo si accentrerà. Alla fine è libero di andare dove crede, dove si sente più a suo agio».

MOMENTO – «Siamo molto contenti ma in questo momento pensiamo a stare con i piedi per terra e lavorare sul quotidiano per capire il nostro limite. C’è ancora tanta strada da fare».

MIGLIORAMENTO DEI DIFENSORI – «Il mister è bravissimo sul campo, io cerco di capire le caratteristiche per fare un certo tipo di calcio».

