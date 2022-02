Il direttore sportivo del Napoli interviene a Dazn a pochi minuti dal calcio d’inizio della partita che può riportare i partenopei in testa alla classifica.

Tre punti per la vetta. Un incrocio romantico contro l’ex di turno Walter Mazzarri, tecnico degli azzurri dal 2009 al 2013. Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, prima del match di Cagliari ha presentato la sfida ai microfoni di Dazn: “Sarebbe importante fare risultato, però il campionato è molto lungo, ci sono ancora tredici gare. È una tappa di tredici gare: molto importante ma come le altre dobbiamo continuare a testa bassa”.

Facendo eco a quanto detto da Spalletti in conferenza stampa, il Napoli dovrà esprimere la versione migliore di sé a prescindere dall’avversario. Oggi un nuovo test per gli azzurri, che schierano in attacco Petagna al posto di Osimhen.

