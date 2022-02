Le scelte di Mazzarri e Spalletti a pochi minuti dall’inizio della sfida della Unipol Domus.

Il Napoli vede il primo posto in classifica e per raggiungerlo deve battere l’ex Walter Mazzarri. Mazzarri lascia ancora fuori Pavoletti schierando Pereiro al fianco di Joao Pedro. In difesa c’è Lovato mentre in mediana si sistema Deiola. Il Napoli rinuncia al suo migliore calciatore: Osimhen non parte dal 1′ e lascia spazio a Petagna. Il Cagliari cerca punti per uscire dalle sabbie mobili della zona salvezza. Partita speciale per Mazzarri, che ritrova il club che ha portato in Champions.

Ecco le formazioni ufficiali:

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Altare; Bellanova, Baselli, Grassi, Deiola, Dalbert; Joao Pedro, Pereiro. Allenatore: Mazzarri.

NAPOLI (3-4-1-2): Ospina; Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus; Di Lorenzo, Demme, Zielinski, Mario Rui; Elmas; Mertens, Petagna. Allenatore: Spalletti.

