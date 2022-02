Sono usciti balconi dal big match di sabato contro l’Inter i due calciatori del Napoli Matteo Politano e Stanislav Lobotka.

Napoli-Inter di sabato pomeriggio ha lasciato in eredità, oltre all’amaro in bocca per un risultato agrodolce, due giocatori infortunati agli azzurri. L’ex di turno Matteo Politano ha tentato di restare in campo dopo aver avvertito un dolore al polpaccio ma in un secondo momento è stato costretto al cambio, precisamente al 26′ del primo tempo; Lobotka invece ha giocato tutta la gara, ecco il comunicato del Napoli sulle loro condizioni.

“Nella mattinata Matteo Politano si è sottoposto a esami clinici e strumentali che hanno evidenziato una elongazione del muscolo soleo della gamba destra. Esami anche per Stanislav Lobotka i cui esiti hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. I calciatori hanno già iniziato l’iter riabilitativo”. Stop di 20-30 giorni per l’italiano che a questo punto in dubbio per lo scontro diretto Napoli-Milan del 6 marzo.

