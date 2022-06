Questa sarà una sessione di mercato piuttosto particolare per il club azzurro che ora si trova alle prese con diverse grane.

Il Napoli è alle prese con diversi problemi, su tutti ci sono le situazioni contrattuali di Fabian Ruiz e Kalidou Koulibaly che non vogliono rinnovare i rispettivi contratti in scadenza a giugno 2023. Gli azzurri rischiano seriamente di perderli a zero euro l’anno prossimo a meno che non ci sia una cessione in questa sessione.

Tuttavia De Laurentiis continua a chiedere tanti soldi per i loro cartellini; sullo spagnolo ci sarebbe l’interesse del Manchester City che però secondo Carrusel Deportivo aspetteranno la scadenza del contratto perché non intenzionati a trattare con un osso duro come il presidente del Napoli.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG