La trequarti è la zona del campo in cui i rossoneri si stanno concentrando maggiormente sul mercato.

Il Milan ha confermato Brahim Diaz che l’anno prossimo resterà a Milano come previsto per il secondo anno del prestito biennale concordato col Real Madrid; serve però che il calciatore renda meglio per convincere i rossoneri ad un eventuale riscatto alla fine della prossima stagione.

Junior Messias

Nel frattempo il Milan ha riscattato Alessandro Florenzi dalla Roma che ha accettato 2,7 milioni di euro; i giallorossi hanno concesso un corposo sconto visto che la cifra pattuita era 4,5. I rossoneri ora incontreranno il Crotone per cercare l’accordo per il riscatto di Junior Messias: Sky Sport riporta che i calabresi chiedono 4 milioni. Si studia un grosso colpo sempre sulla trequarti, piace Charles De Ketelaere del Brugge che però costa almeno 30 milioni.

