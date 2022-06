Sostituito Henrikh Mkhitaryan con Nemanja Matic, i giallorossi ora puntano a Frattesi e Zeki Çelik.

La Roma non si è fatta abbattere dalla scelta di Henrikh Mkhitaryan di abbracciare il progetto interista e ha ingaggiato a parametro zero Nemanja Matic, uno dei pupilli di Josè Mourinho. Ma, come riporta Sky Sport, le operazioni a centrocampo non sono finite: si cerca l’accordo infatti per Davide Frattesi del Sassuolo.

Davide Frattesi

Per il centrocampista si tratterebbe di un ritorno visto che ha svolto il settore giovanile in giallorosso: i neroverdi chiedono 30 milioni mentre la Roma conserva ancora il 30% della futura rivendita. Tiago Pinto offre cash più Cristian Volpato come contropartita ma il Sassuolo vorrebbe Edoardo Bove. Un altro obiettivo è il turco del Lille Mehmet Zeki Çelik, terzino e esterno destro di centrocampo per cui la Roma offre 6 milioni; il club francese ne chiede 3 in più.

