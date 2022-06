Il Liverpool ha perfezionato l’acquisto dell’attaccante Darwin Nunez per 75 milioni più bonus dal Benfica.

Darwin Nunez è l’acquisto più caro della storia del Liverpool, ecco le sue prime parole: “Sto sognando come un bambino, il Liverpool è un club immenso. Spero di poter dare tutto a questo club. Sono qui per vincere. Sono veramente contento di essere qui, in un club immenso come questo”.

“Ci sono dei grandi calciatori in questa squadra e il loro modo di giocare è identico al mio. Spero di poter dare tutto ciò che ho per aiutare la squadra. Vincere titoli. Questo è uno dei motivi che mi hanno convinto a venire qui. Quando sono arrivato, sono rimasto impressionato del set-up, delle strutture, della bacheca di trofei…“.

