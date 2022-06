Il club brianzolo non perde tempo e si getta a capofitto sul mercato, pronto un doppio affare coi sardi.

Il Monza incontrerà oggi il Cagliari per cercare di anticipare la concorrenza e mettere le mani sul portiere Alessio Cragno ma soprattutto sull’attaccante Joao Pedro; lo riporta Sky Sport.

Sull’italo-brasiliano c’era da tempo il Torino ma il club biancorosso sembra aver mosso passi concreti offrendo i 7 milioni richiesti dai sardi; sembra proprio che i granata non rilanceranno, il che potrebbe far pensare ad una chiusura imminente. Con i rossoblù appena retrocessi si toccherà anche l’argomento portiere, sembra difficile che Cragno resti anche in Serie B, anche se in questo caso ci vorrà più tempo per metter su una trattativa.

