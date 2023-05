Allo stadio Maradona il match valido per il 36° turno di Serie A 2022/2023 tra Napoli e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca

Allo stadio Diego Armando Maradona il match valido per il 36° turno di Serie A 2022/2023 tra Napoli e Inter

Sintesi Napoli Inter 0-0

41′ Rosso per l’Inter – Seconda ammonizione per Gagliardini, entrato in ritardo su Anguissa.

39′ Pressing Napoli – Continua il forcing offensivo del Napoli, che fatica però a trovare spazi sulla trequarti offensiva.

33′ Ci prova Osimhen – L’attaccante raccoglie un pallone vagante nell’area nerazzurra cercando una rovesciata con il destro, ma non trova la porta.

30′ Spinge il Napoli – Kvaratskhelia imbuca per Osimhen, che controlla, ma poi perde il contatto con il pallone, recuperato dalla difesa interista.

25′ Gagliardini rischia il rosso – Proteste da parte dei giocatori del Napoli, che volevano il secondo giallo per Gagliardini per un fallo su Kvaratskhelia. Soltanto calcio di punizione, invece, per Marinelli.

23′ Osimhen pericoloso – Elmas crossa sul secondo palo per Osimhen, che prende il tempo a D’Ambrosio e schiaccia a terra di testa. Conclusione centrale, facile per Onana, che blocca.

18′ Occasione Napoli – Il pallone si alza e finisce nella zona di Anguissa, che gira al volo di sinistro, trovando solo l’esterno della rete, con Onana battuto.

12′ Occasione Napoli – Zielinski passa il pallone in verticale ad Anguissa, il quale calcia di prima a incrociare dall’interno dell’area, senza trovare la porta.

9′ Tentativo Inter – Correa riceve al limite dell’area e cerca la conclusione potente, ribattuta da Kim Minjae.

3′ Spinge il Napoli – Inizio arrembante da parte del Napoli, che sta tenendo l’Inter nella propria metà campo.

Fischio d’inizio – Si parte!

Migliore in campo: Barella

Napoli Inter 0-0: risultato e tabellino

AMMONIZIONI: 19′ Gagliardini

ESPULSIONI: 41′ Gagliardini

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia.

INTER (3-5-2): Onana; D’ambrosio, De Vrij, Bastoni; Bellanova, Barella, Asllani, Gagliardini, Gosens; Correa, Lukaku.

