Napoli ed Inter sono in campo al Maradona per il match valido per il 36° turno di Serie A: queste le pagelle dei protagonisti.

TOP nel primo tempo: de Vrij

FLOP nel primo tempo: Gagliardini

Primo tempo di sofferenza per i nerazzurri che terminano in 10 uomini per la doppia ammonizione rimediata da Gagliardini.

Pagelle Inter

Onana 6; D’Ambrosio 6, De Vrij 6.5, Bastoni 6+; Bellanova 6, Barella 6+, Asllani 6+, Gagliardini 3, Gosens 5.5; Correa 6-, Lukaku 6-.

