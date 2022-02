Il grande ex commenta l’avvicinamento al match che inizierà tra pochi minuti allo stadio Maradona di Napoli.

Una gara attesissima per entrambe le tifoserie. Un evento che accende la città, di nuovo in lotta per lo scudetto. Ciro Ferrara parla a DAZN prima della gara tra Napoli e Inter. “La città vive la gara da questa mattina, purtroppo c’è lo stadio al 50%, lo spettacolo avrebbe meritato altro. In questo ultimo mese il Napoli ha recuperato, ora si trova a giocare questa gara Scudetto che è fondamentale”.

Il Napoli ha ritrovato i suoi uomini migliori e spera in una serata da incorniciare. Una vittoria spingerebbe gli azzurri oltre il piazzamento Champions per cullare il sogno scudetto. Novanta minuti verità per Inzaghi e Spalletti, ex allenatore dell’Inter che vorrà ben figurare in questa occasione.

