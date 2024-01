Napoli-Inter finale Supercoppa Italiana: data, ora e dove vederla in tv. Tutte le info utili per la finalissima del primo trofeo stagionale

Con l’esito di entrambe le semifinali, la Finale di Supercoppa Italiana di quest’anno sarà tra Inter e Napoli. I partenopei hanno superato per 3 a 0 la Fiorentina, i nerazzurri hanno vinto anch’essi per 3 a 0 contro la Lazio. La finale andrà in scena lunedì 22 gennaio alle ore 20:00.

Il palcoscenico dell’incontro sarà l’Al-Awwal Park Stadium di Riyadh (in Arabia Saudita).Il match sarà trasmesso in chiaro, in diretta televisiva su Canale 5. Disponibile anche in streaming gratis tramite l’app di Mediaset Infinity.

L’articolo Napoli-Inter finale Supercoppa: data, ora e dove vederla in tv. Tutte le info utili proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG