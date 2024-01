I nerazzurri si sbarazzano senza troppi problemi della Lazio; ecco le pagelle.

SOMMER 6: inoperoso nel vero senso della parola.

PAVARD 6,5: sicurissimo dietro, è molto attivo in attacco, specialmente ad inizio partita.

ACERBI 7: primo tempo abbastanza ordinario, nella ripresa mura col corpo il destro a botta sicura di Immobile. In generale l’attaccante laziale la vede pochissimo.

BASTONI 7: calcia alto di sinistro prima di dare il via all’azione dell’1-0, ha poco da fare in difesa perché la Lazio attacca pochissimo. (Dal 66’ DE VRIJ 6: prova senza infamia e senza lode).

DARMIAN 6,5: spinge un po’ più del solito ma è impreciso quando arriva nelle vicinanze della porta avversaria.

BARELLA 7: molto pimpante in entrambe le fasi, colpisce una traversa clamorosa a fine primo tempo. (Dal 66’ FRATTESI 6,5: entra col piglio giusto e segna il terzo goal).

Nicolo’ Barella

CALHANOGLU 6,5: bene in regia al netto di un paio di errori che non costano nulla, freddissimo come al solito dal dischetto. (Dall’81’ ASLLANI s. v.).

MKHITARYAN 7: molto bene in entrambe le fasi, è l’autore dell’assist del 3-0.

DIMARCO 6,5: l’assist di tacco per la rete di Thuram è geniale, molto bello anche il cross per la traversa di Barella.

THURAM 7: inizia bene collezionando due occasioni che però non vanno a bersaglio. Segna poi a porta vuota il più facile dei goal, il primo della gara. Sbaglia nella ripresa quando vorrebbe servire Lautaro invece di concludere verso la porta avversaria, l’unico errore del suo match. (Dal 73’ ALEXIS SANCHEZ 6,5: fa partire la transizione che porta alla rete di Frattesi).

LAUTARO MARTINEZ 6,5: solo una conclusione velenosa nel primo tempo, ad inizio ripresa si guadagna il rigore del 2-0 e poco dopo colpisce la traversa. (Dal 73’ ARNAUTOVIC s. v.).

INZAGHI 7: i suoi sono in forma e si vede, l’approccio è perfetto e la gestione rasenta la perfezione visto che la Lazio non conclude mai verso la porta dei suoi. Riesce anche a risparmiare minutaggio a qualche titolare.

