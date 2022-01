Napoli, Juan Jesus: “Puntiamo a vincere lo Scudetto”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss, il difensore del Napoli, Juan Jesus, ha parlato degli obiettivi della squadra di Spalletti: “Il gruppo ha dimostrato che anche se mancano due o tre, pure cinque in una partita, possiamo fare comunque bene e buoni risultati. E’ un lavoro di squadra, non solo dei difensori, il centrocampo dà sicurezza, i terzini magari danno copertura, l’attacco pressa bene ed il lavoro è di tutta la squadra. Gol fatto? Io sono da 10 anni qui, ma non sono abituato a fare gol, ne avevo fatti due annullati, ora è arrivato, difendere meglio ti dà più sicurezza anche per segnare. Gol annullati? Stavolta sarei uscito dal campo (ride, ndr), c’era sempre qualcosa che non andava, per fortuna ora è andata bene”.

“C’è rispetto per la maglia, per la società, per i compagni che sono fuori. Mancano elementi importanti, ma chi c’è è importante come chi manca, il gruppo è importante e l’abbiamo dimostrato con i fatti e non con le parole. Se ci proveremo per lo Scudetto? Ovvio, abbiamo una maglia importante, siamo consapevoli della nostra forza e puntiamo a vincere, giochiamo a Napoli e senza mancare di rispetto ad altri bisogna puntare a tutto, purtroppo siamo usciti dalla Coppa Italia, ma ci sono Scudetto ed Europa League e ci proveremo fino all’ultima giornata contro lo Spezia”.