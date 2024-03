Napoli Juve, grande attesa per l’arrivo dei bianconeri nel capoluogo campano: il Maradona stasera sarà sold out

Quando la Juve è di scena a Napoli, si sa, tutto il capoluogo campano si ferma per la sfida alla grande rivale. Nessuna differenza farà quindi la gara di stasera, come si può capire dai numeri fatti registrare per la vendita dei biglietti.

Cancelli dello stadio aperti già dalle 18 e tutto esaurito al Maradona, con attesa di ben 55mila tifosi. Un’atmosfera da brividi per Allegri e i suoi, che avranno un altro avversario da battere.

