Napoli Juve, occhio al possibile record negativo per i bianconeri: c’è un tabù Maradona che Allegri deve sfatare

C’è un tabù Maradona che accompagna la Juve ogni volta che i bianconeri sono di scena a Napoli. Negli ultimi quattro incontri in terra partenopea sono arrivate quattro sconfitte, tra cui il clamoroso 5-1 della passata stagione.

Il record negativo, come evidenzia Tuttosport, è dietro l’angolo: mai nella storia la Juve ha perso cinque gare di fila in trasferta a Napoli. Ci proverà Allegri a sfatare questo tabù, colui che era in panchina nel 2-1 del 2019, ultima affermazione di Madama.

