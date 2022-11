Napoli, l’agente di Elmas fa chiarezza sulla posizione del suo assistito all’interno del club azzurro: le dichiarazioni

George Gardi, agente di Eljif Elmas, ha parlato del centrocampista del Napoli a Radio Crc.

LE PAROLE – «Elmas ha una forte personalità ed è normale che voglia sempre partire dall’inizio, ma questa grinta riesce a metterla in campo sempre, sia che giochi dal 1’ minuto che a partita in corsa. Elmas non è il sostituto di nessuno, è un protagonista del Napoli. La sosta credo possa essere positiva, tra l’altro il Napoli andrà in una struttura all’avanguardia, Antalya è il posto ideale in cui fare un ritiro. Il club azzurro farà anche delle amichevoli per cui credo che sarà un’esperienza positiva ed Elmas è molto felice di tornare in Turchia».

L’articolo Napoli, l’agente di Elmas: «Eljif non è il sostituto di nessuno» proviene da Calcio News 24.

