Scaroni su Gazidis: «Vorrei ringraziare di cuore Ivan per la sua passione e dedizione». Le parole del presidente rossonero

Paolo Scaroni ha commentato sul sito ufficiale rossonero l’annuncio della separazione tra il Milan e Ivan Gazidis. Ecco le parole del presidente rossonero:

«A nome di tutti coloro che sono legati al Milan, vorrei ringraziare di cuore Ivan per la sua passione e dedizione, ma soprattutto per il significativo contributo che ha dato al nostro Club, rappresentando e diffondendo i valori fondamentali che ci contraddistinguono. Come ho detto durante la nostra recente Assemblea degli Azionisti, è molto facile essere il Presidente di una società che ha un Amministratore Delegato con le qualità di Ivan. Vorrei anche augurargli personalmente un periodo di meritato relax con la sua famiglia e ogni successo per il suo prossimo capitolo professionale»

