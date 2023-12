Le parole di Roberto Calenda, agente di Victor Osimhen, sulla vittoria del Pallone d’Oro africano. I dettagli

Roberto Calenda, agente per l’Italia di Victor Osimhen del Napoli, si è complimentato su Twitter per la vittoria del Pallone d’Oro africano da parte dell’attaccante.

LE PAROLE – «Complimenti Victor per aver vinto il premio Caf come migliore giocatore dell’anno. Sono orgoglioso di te. È un riconoscimento del grande lavoro svolto. Non è il primo e non sarà l’ultimo perché il futuro è tuo. Complimenti!!».

