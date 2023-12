Stasera in Champions League toccherà nuovamente al cileno come accaduto anche nelle ultime 3 gare della massima competizione europea per club.

L’Inter è pronta per giocarsi il primo posto nel girone contro la sorprendente Real Sociedad: uno dei cambi di formazione che dovrebbe fare Inzaghi rispetto all’ultima partita di campionato è l’impiego di Alexis Sanchez.

Le motivazioni

Il Ninho Maravilla ha rifiutato tutte le offerte, sopratutto arabe, che ha ricevuto la scorsa estate per notti come queste; l’ex Marsiglia tra l’altro è anche reduce da 2 goal consecutivi in Champions League. All’Inter non è costato nulla in termini di cartellino, l’unico costo da pagare è il suo ingaggio, 2,8 milioni netti, l’ammontare cioè di una singola vittoria nella massima competizione europea per club. Il cileno ha voluto restare in Europa anche per prepararsi nel miglior modo possibile alla Coppa America di fine stagione, come riporta la Gazzetta dello Sport; ora insieme a Thuram cercheranno di procurare ai nerazzurri un sorteggio più semplice sulla carta.

Alexis Sanchez

Il futuro

Il suo è un contratto annuale ed al momento non si possono fare previsioni su cosa accadrà la prossima estate: siccome Arnautovic ha un biennale, l’idea dei dirigenti potrebbe essere quella di sostituirlo con un profilo più giovane ma quest’ultimo potrebbe sicuramente costare molto di più di lui. Sanchez al momento non pensa al futuro ed è concentrato sul chiudere alla grande questa stagione, il che vorrebbe dire conquistare quanti più trofei possibili, magari rivincere lo Scudetto. L’attaccante, secondo la rosea, accoglierebbe con piacere una proposta di rinnovo, altrimenti incomincerebbe a considerare l’Arabia Saudita.

L’articolo L’Inter si affida ad un motivatissimo Alexis Sanchez ma il futuro è un rebus proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG