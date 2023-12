Il tecnico della Real Sociedad Imanol Alguacil ha ammesso che i suoi non giocheranno solo per il pareggio (risultato che gli permetterebbe di vincere il girone).

Imanol Alguacil si presenta senza paura nella conferenza stampa che precede Inter-Real Sociedad; ecco le sue parole. “Se ne faremo, sicuramente perderemo. E’ molto chiaro per noi, vogliamo essere competitivi e andare in campo per vincerla come fatto finora. Questo ci ha portato qui a lottare per il primo posto contro la finalista dello scorso anno. Rispettiamo questo club storico, il mister che ha e i giocatori, ma la nostra ‘piccola’ Real Sociedad cercherà di fare il massimo per vincere”.

L’orgoglio

“Per lui (il terzino destro Odriozola, con lui in conferenza, ndr), per me, per i tifosi non c’è squadra più grande di questa. La migliore per noi è questa. Cerchiamo di acquistare calciatori che sentano l’amore per questa maglia e che diano il massimo impegno“.

Alvaro Odriozola

Pressione

“Anche noi ne abbiamo, vogliamo vincerla. Loro ovviamente ne hanno, perchè vengono da una finale. Noi non giocavamo la Champions da 10 anni, ma siamo qui per merito nostro e lottiamo per il primo posto contro un gigante, ma abbiamo pressione. Se non riusciamo a vincerla, speriamo di pareggiare, ma lotteremo per vincere”.

Sull’Inter

“È assolutamente una delle squadre più forti d’Europa, già prima di venire qui mi hanno intervistato in Italia e mi son fermato, gli ho detto: se guardiamo i singoli, non scendiamo neanche in campo. Parliamo di una squadra top, una rosa top, un allenatore top: però all’andata siamo riusciti a essere competitivi e siamo stati gli unici a farli soffrire davvero in questa stagione. Vedremo se riusciremo a ripeterci. All’andata era comunque una buona Inter, ma ha avuto una grandissima Real Sociedad di fronte. Hanno un allenatore di altissimo livello, sono cresciuti come tutte le squadre. Queste partite si giocano sui dettagli, bisogna cercarli come facciamo in tutte le partite. All’andata siamo stati noi più vicini alla vittoria, ma loro hanno concretizzato la loro occasione. La partita sarà completamente diversa. Ci sono alcune assenze, cambierà qualcosa, ma non ci sono mai due partite uguali. Con il pubblico a favore sarà diverso per loro”.

