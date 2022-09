L’ex esterno offensivo Gianluigi Lentini ha parlato di Kvaratskhelia del Napoli: ecco le sue dichiarazioni

Gianluigi Lentini, alla Gazzetta dello Sport, ha parlato dell’attaccante del Napoli Kvaratskhelia.

GLI ASSOMIGLIA – «Sì, ammetto che effettivamente in lui rivedo caratteristiche

molto simili alle mie».

IMPATTO IN ITALIA – «Sinceramente non lo conoscevo. L’ho visto all’inizio di quest’anno e mi ha piacevolmente impressionato. Si è inserito alla grande nel Napoli, sta facendo bellissime cose e penso proprio che possa continuare».

DOVE MIGLIORARE – «Qualunque giocatore deve pur sempre migliorare e quindi è abbastanza evidente che debba farlo pure lui. Non so adesso nello specifico quali possano essere le sue particolari lacune, ma dovrà certamente lavorare sulle qualità minori che ha e perfezionarsi per diventare ancora più forte di quello che è».

L’articolo Napoli, Lentini: «Kvara mi assomiglia. Ecco in cosa può migliorare» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG