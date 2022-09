Theo Hernandez preoccupa il Milan: Pioli non prenderà rischi. La speranza è recuperarlo per uno dei tre big match

Secondo il Corriere dello Sport lo stiramento del lungo adduttore destro rimediato da Theo Hernandez preoccupa il Milan. La sosta di campionato, dà certamente una mano Pioli, ma non ci sono certezze che il mancino francese, prontamente rientrato a Milano, possa rimettersi a disposizione nel giro di una quindicina di giorni. Le possibilità di recupero saranno più chiare la prossima settimana, dopo i nuovi controlli a cui il giocatore sarà sottoposto.

La speranza è che il francese possa recuperare almeno per una delle due gare di Champions col Chelsea o per la Juventus. Anche se Pioli non vuole correre rischi inutili.

