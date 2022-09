Rebic, segnali incoraggianti: può rientrare con l’Empoli. L’attaccante croato sarebbe sulla via della guarigione

Secondo Tuttosport, per quanto riguarda Ante Rebic, arrivano segnali molto incoraggianti sul rientro della piccola ernia emersa – con dolore importante – prima della partita di Reggio Emilia con il Sassuolo che lo ha costretto a fermarsi. Il giocatore si è sottoposto a una cura conservativa che ha permesso alla protrusione discale di rientrare in sede senza la necessità di dover intervenire chirurgicamente. Già nel corso della scorsa settimana Rebic aveva iniziato a lavorare con maggior intensità e il suo obiettivo è quello di essere pronto per la partita di Empoli.

