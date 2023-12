Walter Mazzarri sta preparando la sfida contro l’Inter e nella formazione potrebbe optare per qualche novità

Il tecnico del Napoli sta cercando soluzioni per arginare la forza fisica e la velocità di Thuram. Proprio per questo da Il Mattino hanno scritto che potrebbe esserci la possibilità di uno scambio di ruoli tra Natan e Juan Jesus, con il primo più esterno per non lasciare spazio di aprirsi al francese.

L’articolo Napoli, Mazzarri e l’idea per arginare Thuram proviene da Inter News 24.

