Le parole di Alex Meret, portiere del Napoli, dopo il grande girone d’andata della squadra azzurra in Serie A

Alex Meret ha parlato della stagione del Napoli a Radio Kiss Kiss.

PAROLE – «Siamo consapevoli di aver fatto un gran girone d’andata, ma bisogna avere ancora fame perché potrebbero crearsi altrimenti delle situazioni spiacevoli. Dobbiamo continuare così. Per me indossare la maglia del Napoli è motivo d’orgoglio, l’obiettivo è continuare a fare ciò che sto facendo. Sto dimostrando di essere affidabile, ma devo lavorare ancora parecchio per migliorare. Solo con l’aiuto del mister e dei compagni potremo toglierci tante soddisfazioni. Leader? Tutti siamo in fiducia, quando vinci è più facile. Bisogna mantenere questa mentalità».

